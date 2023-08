Leichtathletik-WM 2023: Wende nach deutschem Staffel-Drama!

Lückenkemper erklärt Staffel-Problem

„Man hat unten auf der Bahn so ziemlich gar nichts gehört“, sagte Lückenkemper im ZDF angesichts der durchwachsenen Wechsel des deutschen Teams, das nur Rang vier im Vorlauf belegt hatte. Auf SPORT1 -Nachfrage führte sie aus: „Der Wechsel von mir zu Rebekka war ärgerlich. Sie hat mich einfach gar nicht gehört und dadurch ein bisschen gewartet und nicht weiter beschleunigt. Am Ende hat sie nicht die Chance gehabt, mit viel Speed rauszugehen.“

Hartmann erneut unglücklich

Die DLV-Staffel der Frauen hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene überraschend die Bronzemedaille gewonnen, wenige Wochen später gab es bei der Heim-EM in München sogar Gold. In Ungarn waren die Chancen auf Edelmetall bereits im Vorfeld gering. So fehlen unter anderem die damaligen Leistungsträgerinnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer (Wetzlar) und Tatjana Pinto (Wattenscheid) verletzungsbedingt.