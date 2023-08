Leichtathletik-WM 2023: Geher Linke verteidigt DLV-Team - "Sind nicht zu schlecht"

Der Potsdamer unterbot bei seinen Auftritten in Budapest sowohl über 20 km als auch über 35 km den deutschen Rekord und holte mit zwei fünften Plätzen zusammen mit Hochspringer Tobias Potye die bislang besten DLV-Ergebnisse bei den Titelkämpfen. Er habe im 35-km-Rennen am Donnerstag "insgeheim auf eine Medaille gehofft", gab Linke zu. Als die Spitze auf den letzten fünf Kilometern das Tempo verschärfte, konnte er jedoch nicht mehr mithalten.

Deutsche Leichtathletik in einem Umbruch?

Der 34-Jährige glaubt, dass sich die deutsche Leichtathletik in einem Umbruch befindet. "So krass würde ich es nicht sagen, dass die neue Generation es nicht bringt", bekräftigte Linke: "Wir haben teilweise sehr, sehr, sehr gute Nachwuchsathleten, die kommen, die brauchen Zeit."

Allerdings glaubt Linke auch, dass in anderen Nationen bessere Trainingsbedingungen herrschen. "Ich arbeite teilweise mit amateurhaften Mitteln", sagte der Olympia-Fünfte und verwies auf sein Hitzetraining: "In Italien, in China, in Japan gibt es Hitzekammern. Ich habe mein Hitzetraining vor einer offenen Saunatür absolviert."