Leichtathletik-WM 2023: Deutsches Fiasko perfekt! Historisches Horror-Szenario wird Realität

Olympiasieger Chopra holt auch den WM-Titel

In der anschließenden Medienrunde beschrieb Weber, woran es aus seiner Sicht gelegen hat. „Mir hat das Feeling gefehlt, genau wie in der Quali. Die Abwurflinie ist so weit weg vom Rasen – das fühlt sich einfach so an, als würde man in der Mitte vom Tartan abwerfen. Das ist für mich einfach Horror. Ich habe versucht, den Kopf auszuschalten und gar nicht dahin zu gucken, das hat aber nicht so funktioniert.“