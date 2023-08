Leichtathletik-WM 2023: Warum der Sensationssiegerin auf einmal das Lachen verging

Laulauga Tausaga – selbst vielen Leichtathletik-Experten war dieser Name bis zu diesem schwülheißen Augustabend in Budapest kein Begriff.

Dies änderte sich um kurz nach 21 Uhr schlagartig, als die 25-Jährige zum fünften Mal in den Ring stieg und die Scheibe in die Nähe der 70-Meter-Marke schleuderte.

„Fehlende Konstanz kann einen kaputtmachen“

DLV-Athletinnen ziehen den Hut vor Tausaga

Dass sie imstande war, solch ein Zeichen zu setzen, rang ihren Kolleginnen jede Menge Respekt ab. So sagte Kristin Pudenz, die das Finale als Sechste und beste Deutsche abschloss, zu SPORT1: „Ich habe in der Quali schon gesehen, dass sie was drauf hat. Aber so zu performen im WM-Finale: Hut ab!“