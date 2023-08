Leichtathletik-WM: "Ich saß nur mit offenem Mund vor dem Fernseher"

Der Stabhochsprung-Krimi der Frauen zog am Mittwochabend die Leichtathletik-Fans in seinen Bann.

Nachdem sowohl Nina Kennedy (Australien) als auch Katie Moon (USA) in einem packenden Wettkampf 4,90 Meter - gleichzeitig Jahresweltbestleistung - im dritten Versuch übersprungen hatten, scheiterten beide dreimal an 4,95 Meter.

Vogel: Zwei Goldmedaillen „absolut fair“

Vogel beeindruckt von der WM-Konkurrenz

„Diese WM hat gezeigt, dass der Frauen-Stabhochsprung in den letzten Jahren sowohl in Breite (zwölf Frauen über 4.65 Meter in der Quali) als auch in der Spitze enorm an Niveau gewonnen hat“, analysierte Vogel.