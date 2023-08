Leichtathletik-WM: Vom Flüchtlingskind zur deutschen Medaillenhoffnung

„Ich weiß, was meine Eltern in Kauf genommen haben“

Vor einem Jahr feierte Vita ihren bislang größten Erfolg, als sie bei der EM in München die Bronzemedaille gewann. Es war der Lohn für die Mühen eines bemerkenswerten Lebenslaufes, der 1996 in einem Asylbewerberheim im brandenburgischen Fürstenwalde begann.

Über 20 Jahre später sind die Erinnerungen an ihre Kindheit nur noch verschwommen, wie sie im Gespräch mit SPORT1 erzählt. Dennoch sei es so, „dass das für mich nochmal eine Extramotivation ist, weil ich weiß, was meine Eltern in Kauf genommen haben, was sie zurückgelassen haben.“