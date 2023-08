"Stehe immer noch unter Schock": Sturz-Dramen der Niederlande bei WM machen fassungslos

Es war ein bitterer Abend für die Niederlande zum Auftakt der Leichtathletik-WM in Budapest. Statt zwei Goldmedaillen holten sie am Ende nur Blech - und hatten dabei mächtig Pech .

Femke Bol stürzte im Rennen der 4x400m-Mixed-Staffel in Führung nur wenige Meter vor dem Ziel. Alexis Holmes zog an ihr vorbei und sicherte den USA Gold, während die Niederlande nachträglich disqualifizierte wurde, da Bol beim Sturz den Staffelstab verloren hatte.

Hassan nimmt Schubs-Vorwurf nach Sturz zurück

Dieser Theorie schenkt Frank Busemann hingegen wenig Wahrheitsgehalt. „Sie ist eingangs der Zielegeraden nach außen gezogen. Sie ist immer weiter rausgelaufen, und Tsegay musste aufpassen, dass sie ihr nicht in die Hacken tritt. Dann hat Hassan meiner Meinung nach den Arm ein bisschen ausgefahren“, schilderte der ehemalige Zehnkämpfer in der ARD. „Wenn du blau bist, reicht ein kleiner Stupser schon, den du nicht erwartest, und dann fällst du auf die Nase. Für sie fühlte sich das so an, als sei sie von hinten geschubst worden.“