WM-Finalist Abuaku träumt von Schmids 400-m-Hürden-Rekord

Sprinter Joshua Abuaku wandelt auf den Spuren des Großen Harald Schmid - und w ill im WM-Finale dessen deutschen Rekord über 400 m Hürden zumindest ins Visier nehmen. „Er ist mir natürlich ein Begriff, und ich weiß auch, dass es noch ein bisschen hin ist bis zu seinem deutschen Rekord“, sagte der Frankfurter: „Aber vielleicht komme ich ihm ja am Mittwoch schon ein bisschen näher.“

Abuaku hatte am Montag als erster Deutscher seit Schmid vor 36 Jahren ein WM-Finale über 400 m Hürden erreicht und damit seinen starken Eindruck bei der Leichtathletik-WM in Budapest bestätigt. Bereits im Vorlauf hatte er in 48,32 Sekunden aufgestellt. Schmids nationale Bestmarke aus dem Jahr 1982 liegt bei 47,48 Sekunden, diese Zeit war bis 1995 Europarekord, nur drei Europäer liefen jemals schneller.