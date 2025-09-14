Der Belgier Tim Van de Velde hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio für einen Moment großen Sportsgeists gesorgt. In der Qualifikation des 3.000 Meter Hindernislaufs der Männer drehte der 25-Jährige auf der Zielgeraden um und half seinem zuvor gestürzten Konkurrenten Carlos San Martín, damit dieser die Ziellinie noch überqueren konnte.
Große Geste bei der Leichtathletik-WM
Beide Läufer konnten mit den Schnellsten an der Spitze des Feldes nicht mithalten und hatten gegen Rennende deutlich Rückstand. Als Van de Velde sich dem Ziel näherte, bemerkte er, dass San Martín arg litt. Nach dem Zusammenstoß mit einem der Hindernisse konnte der Kolumbianer die letzte Barriere kaum noch bewältigen.
„Bereits eines der Bilder der Leichtathletik-WM“
Daraufhin entschloss sich Van de Velde, seinen Konkurrenten zu stützen, und kehrte auf der Bahn um. Arm in Arm liefen beide Athleten über die letzte Gerade und kamen gleichzeitig über die Ziellinie. Eine große Geste.
Dass sowohl Van de Velde als auch San Martín ausgeschieden waren, wurde so zur Randnotiz.
„Wir sind erst seit einem Tag hier und es ist bereits eines der Bilder der Leichtathletik-Weltmeisterschaften“, schrieb die spanische Eurosport-Seite. San Martín wurde im Ziel vom medizinischen Personal in Empfang genommen und im Rollstuhl abtransportiert.