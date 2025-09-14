Leichtathletik-WM heute mit Mihambo im Weitsprung Finale live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.09.2025 • 10:40 Uhr Malaika Mihambo greift nach der nächsten WM-Medaille - nach Problemen in der Qualifikation geht es heute um alles.

Kann Malaika Mihambo ihr drittes WM-Gold holen? Die deutsche Vorzeigeathletin kämpft im Weitsprung-Finale bei der Leichtathletik-WM in Tokio nach den Erfolgen von 2019 und 2022 um ihren nächsten Triumph. Los geht es um 13.40 Uhr deutscher Zeit.

Mihambo war als eine von fünf Springerinnen, die in diesem Jahr schon über sieben Meter gesprungen sind, nach Japan gereist. Die absolute Topfavoritin war sie schon vor einer schwierigen Qualifikation nicht mehr.

Leichtathletik-WM live: Weitsprung-Finale mit Mihambo

Letztlich landete sie am Samstag nur auf dem neunten Platz, die ersten 12 qualifizierten sich für das Finale. Mihambo hatte schwer zu kämpfen und offenbarte später einige Probleme.

Immerhin muss sich die Deutsche am Sonntag gegen eine große Konkurrentin weniger als gedacht durchsetzen: Die Italienerin Larissa Iapichino scheiterte schon in der Quali.

Mihambo kehrt an besonderen Ort zurück

Für Mihambo ist der Wettkampf in Tokio auch die Rückkehr an den Ort ihres größten Triumphes. Vor vier Jahren hatte die 31-Jährige in Tokio Olympia-Gold geholt.