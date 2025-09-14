Kann Malaika Mihambo ihr drittes WM-Gold holen? Die deutsche Vorzeigeathletin kämpft im Weitsprung-Finale bei der Leichtathletik-WM in Tokio nach den Erfolgen von 2019 und 2022 um ihren nächsten Triumph. Los geht es um 13.40 Uhr deutscher Zeit.
Leichtathletik-WM heute mit Mihambo im Weitsprung Finale live im TV, Stream und Ticker
Holt Mihambo heute WM-Gold?
Mihambo war als eine von fünf Springerinnen, die in diesem Jahr schon über sieben Meter gesprungen sind, nach Japan gereist. Die absolute Topfavoritin war sie schon vor einer schwierigen Qualifikation nicht mehr.
Leichtathletik-WM live: Weitsprung-Finale mit Mihambo
- TV: ZDF/Eurosport
- Stream: sportstudio.de/discoveryplus.com
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Letztlich landete sie am Samstag nur auf dem neunten Platz, die ersten 12 qualifizierten sich für das Finale. Mihambo hatte schwer zu kämpfen und offenbarte später einige Probleme.
Immerhin muss sich die Deutsche am Sonntag gegen eine große Konkurrentin weniger als gedacht durchsetzen: Die Italienerin Larissa Iapichino scheiterte schon in der Quali.
Mihambo kehrt an besonderen Ort zurück
Für Mihambo ist der Wettkampf in Tokio auch die Rückkehr an den Ort ihres größten Triumphes. Vor vier Jahren hatte die 31-Jährige in Tokio Olympia-Gold geholt.
„Die Erinnerungen trage ich in meinem Herzen”, sagte sie im Vorfeld der Wettkämpfe, meinte aber auch: „In der Gegenwart muss man noch mal von null anfangen. Die Erinnerungen an den Olympiasieg sind daher wenig hilfreich für mich. Ich visualisiere eher den zukünftigen als den vergangenen Erfolg, wenn ich an Tokio 2025 denke.“