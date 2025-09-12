Leichtathletik-WM im Fernsehen, Zeitplan, Stars, Zeitverschiebung - alle Infos

SPORT1 12.09.2025 • 10:45 Uhr Am Samstag beginnt die Leichtathletik-WM in Tokio. Wann finden die Entscheidungen statt? Wo wird die WM übertragen? Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen? SPORT1 hat alle Infos im Überblick.

Die Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) ist eines der großen Sporthighlights 2025. Nach sehr schweren Jahren ist die Leichtathletik auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch.

Immerhin vier Medaillen gab es bei Olympia 2024 in Paris, diese Ausbeute könnte in Tokio noch übertroffen werden. Zeitplan, Stars, TV-Übertragung: SPORT1 hat alle wichtigen Informationen im Überblick.

Der Zeitplan der Leichtathletik-WM

Aufgrund der Zeitverschiebung finden die Vorkämpfe in der deutschen Nacht statt. Die Finals fallen dann am deutschen Vor- bzw. Nachmittag.

Eine Ausnahme bilden die Mehrkämpfe, die zum Teil in der Nacht ausgetragen werden, gleiches gilt für die Entscheidungen im Gehen und Marathon. Wir haben den Zeitplan der Leichtathletik-WM mit allen Medaillen-Entscheidungen übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Die Leichtathletik-WM im Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten ausführlich im Free-TV und im Livestream über die WM aus Tokio. Zusätzlich überträgt aber auch Eurosport das Sport-Highlight, der Eurosport-Stream ist allerdings kostenpflichtig.

Die deutschen Medaillenhoffnungen der Weltmeisterschaften

Deutschland tritt in Tokio mit insgesamt 77 Athleten, auf die verschiedenen Disziplinen verteilt, an. Mit dabei sind auch die vier Leichtathletik-Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 in Paris, um die einzige deutsche Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen). Auch Zehnkämpfer Leo Neugebauer, Weitspringerin Malaika Mihambo und die Sprint-Staffel der Frauen um Gina Lückenkemper holten bei Olympia Edelmetall für Deutschland.

Darüber hinaus gibt es aber weitere aussichtsreiche Starter für die WM. Allen voran Speerwerfer Julian Weber, der ehemalige Europameister führt mit 91,51m die Weltjahresbestenliste an. Die beiden Mittelstreckler Frederik Ruppert (3000m Hindernis) und Robert Farken (1500m) sind in der Lage, die Weltelite zu düpieren.

Christina Honsell ist die aktuell drittbeste Hochspringerin der Saison und kann sich Chancen ausrechnen, bereits zweimal übersprang sie 2025 die Marke von zwei Metern. Dazu kommen Merlin Hummel im Hammerwerfen, Ex-Europameister Max Heß im Dreisprung oder der frühere Weltmeister Niklas Kaul im Zehnkampf - bei optimalem Verlauf kann das Trio in den Medaillenkampf eingreifen.

Wer sind die größten internationalen Stars der Leichtathletik-WM?

Armand „Mondo“ Duplantis aus Schweden ist aktuell DER Superstar der Leichtathletik. Sein unglaublicher Stabhochsprung-Weltrekord von 6,29m aus dem August war bereits die 13. Welt-Bestmarke seiner Karriere.

Sprinter Noah Lyles kann in Tokio historisches schaffen: als erst zweiter Athlet der Geschichte kann er über 200m zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden. Das schaffte vor ihm nur die Legende Usain Bolt.