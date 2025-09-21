Leichtathletik-WM: Zehnkampf 2. Tag LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Neugebauer und Kaul auf Medaillenkurs

Moritz Pleßmann 21.09.2025 • 10:14 Uhr Am letzten Tag der Leichtathletik-WM in Tokio kommt es zum Showdown der Zehnkämpfer. Die deutschen Hoffnungen Leo Neugebauer und Niklas Kaul mischen im Kampf um die Medaillen mit. SPORT1 tickert die entscheidenden Disziplinen.

Showdown der Zehnkämpfer bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Die Deutschen Leo Neugebauer und Niklas Kaul kämpfen um Edelmetall.

Am letzten Wettkampftag stehen noch der Speerwurf und der abschließende 1500-Meter-Lauf auf dem Programm.

SPORT1 verfolgt das Geschehen live:

+++ Neugebauer und Kaul müssen noch warten +++

Doch bevor Neugebauer, Kaul und die anderen Favoriten zum Speer greifen, starten die Zehnkämpfer auf den hinteren Plätzen der Gesamtwertung. In wenigen Minuten beginnen neun Athleten in Gruppe A das Speerwerfen. Sie alle haben keine Chance mehr, noch in den Medaillenkampf einzugreifen. Richtig interessant wird es dann ab 11:47, wenn die Top-Favoriten loslegen.

+++ Showdown im Zehnkampf +++

Ein kurzer Überblick vor den finalen Disziplinen: Neugebauer liegt aktuell auf Rang 2 (7269 Punkte) und hat nur 53 Zähler Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Kyle Garland. Das aktuelle Podium komplettiert der Puerto-Ricaner Aymen Owens-Delerme (7238). Kaul dagegen belegt Platz sieben, der Speerwurf und die 1500 Meter gehören dafür zu seinen stärksten Disziplinen.

So können Sie den Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport

sportschau.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

Top-Favorit schon raus

Um 10:35 startet die erste von zwei Speerwurf-Gruppen, rund eine Stunde später (11:47) die zweite. Das mit Spannung erwartete Finale über 1500 Meter steigt um 13:49 deutscher Zeit.

Der Norweger, der mit seinen 8909 Punkten als Nummer eins der Welt nach Japan gereist war, stolperte zum Start in den zweiten Wettkampftag über die Hürden, stieß daraufhin ein Hindernis mit den Händen um - und wurde deshalb disqualifiziert. Während Neugebauer und Kaul von seinem Pech profitieren können, platzte Skotheims Medaillentraum erneut - schon bei Olympia in Paris lag er auf Goldkurs und blieb dann im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch.

Neben dem Führenden Garland zählt Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico (6297 Punkte) zu Neugebauers größten Konkurrenten im Kampf um eine Medaille.

Über die Hürden blieb der Olympia-Zweite mit 14,80 Sekunden unter seinen Möglichkeiten, spielte mit dem Diskus (56,15 m) aber seine Stärken aus.

Leichtathletik-WM: Der Zehnkampf heute im Free-TV

Der Zehnkampf kann sowohl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der ARD als auch bei Eurosport live im Free-TV verfolgt werden. Der Stream von Eurosport auf Discovery+ ist hingegen kostenpflichtig.

Sonntag, 21. September