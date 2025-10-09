Mats Hummels schwärmt von deutschem Zehnkampf-Held

Jannis Blank 09.10.2025 • 13:47 Uhr Mats Hummels schwärmt in seinem Podcast „Alleine ist schwer“ von Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer. Der Fußballstar zeigt sich besonders beeindruckt von der Nervenstärke des Athleten.

Mats Hummels hat in seinem Podcast „Alleine ist schwer“ mit deutlicher Begeisterung über die Leistung von Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer gesprochen. Der 36-Jährige schwärmte von der Willensleistung des Deutschen bei der Leichtathletik-WM in Tokio und zeigte großen Respekt für dessen Auftritt im abschließenden 1500-Meter-Lauf.

„Habt ihr den 1500-Meter-Lauf gesehen? Habt ihr gesehen, wie 17 Männer gleichzeitig ans Ende ihrer Existenz gehen, um diesen Lauf noch zu schaffen. Niemand hatte auch nur noch einen Funken Energie im Körper, es war der völlige Wahnsinn“, sagte Hummels in der aktuellen Folge des Podcasts, den er zusammen mit seinem Bruder Jonas und Lukas Waldhoff betreibt.

„Er lag lange auf dem Boden“

Besonders eindrücklich beschrieb Hummels Neugebauers Erschöpfung im Ziel: „Dann hat Leo Neugebauer seine 120 Kilo Muskelmasse über die Ziellinie geschleppt und hatte keine Chance mehr zu jubeln. Er ist einfach hingefallen und lag auf dem Boden. Er hat ein paar Mal die Arme nach oben gestreckt und geschrien vor Freude, aber mehr war nicht mehr drin.“

Besonders beeindruckt habe ihn, dass Neugebauer immer dann zur Höchstform auflief, wenn es am meisten zählte. „Was mich am meisten fasziniert ist, dass er fast alle seine besten Leistungen im dritten Versuch gebracht hat“, sagte Hummels. „Er war clutch. Es war wirklich Wahnsinn, was er aus sich rausgeholt hat. Das war wirklich schwer beeindruckend.“

Gold-Triumph in Tokio

Leo Neugebauer hatte bei der Leichtathletik-WM in Tokio Gold im Zehnkampf gewonnen. Mit 8804 Punkten setzte sich der 25-Jährige knapp gegen Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico durch. Entscheidend war seine persönliche Bestzeit im abschließenden 1500-Meter-Lauf, mit der er sich nach einem packenden Zweikampf den Titel sicherte.

Der gebürtige Stuttgarter zeigte zudem starke Leistungen im Diskuswurf (56,15 Meter) und im Speerwurf (64,34 Meter). Nach Torsten Voss (1987) und Niklas Kaul (2019) ist er erst der dritte deutsche Weltmeister im Zehnkampf.