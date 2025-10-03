Sporthilfe: Neugebauer ist Sportler des Monats

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist Sportler des Monats September.
Neugebauer ist Sportler des Monats
Nach seinem Goldtriumph bei der Leichtathletik-WM in Tokio erhielt der „König der Leichtathleten“ die meisten Stimmen (47,6 Prozent) von Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten. Mit einem furiosen Schlussspurt im abschließenden 1500-Meter-Lauf des Zehnkampfs sicherte sich der 25-Jährige seinen ersten großen Titel.
Neugebauer schlägt Basketball-Helden und Para-Schwimm-Dominator
Mit 36,7 Prozent der Stimmen landete die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Männer auf Rang zwei. Das DBB-Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang im Finale der Europameisterschaft die Türkei und darf sich seither Welt- und Europameister nennen.
Auf Rang drei der Wahl folgte Para-Schwimmer Josia Topf mit 17,5 Prozent der Stimmen. Bei der Para-Schwimm-WM war Topf nicht aufzuhalten und schwamm in vier Disziplinen aufs Podium.
Ergebnis:
1. Leo Neugebauer/Leichtathletik: 47,6%
2. Herren-Basketballteam/Basketball: 36,7%
3. Josia Topf/Para-Schwimmen: 17,5%
Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe – unterstützt von SPORT1 und der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).
Durch die Auszeichnung zur Sportlerin oder zum Sportler des Monats ist ebenfalls eine Einladung zum Ball des Sports der Sporthilfe verbunden, der im kommenden Jahr am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt stattfindet.