Sporthilfe: Neugebauer ist Sportler des Monats

SPORT1 03.10.2025 • 18:36 Uhr Leichtathletik-Star Leo Neugebauer wird von Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten ausgezeichnet.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist Sportler des Monats September.

Nach seinem Goldtriumph bei der Leichtathletik-WM in Tokio erhielt der „König der Leichtathleten“ die meisten Stimmen (47,6 Prozent) von Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten. Mit einem furiosen Schlussspurt im abschließenden 1500-Meter-Lauf des Zehnkampfs sicherte sich der 25-Jährige seinen ersten großen Titel.

Neugebauer schlägt Basketball-Helden und Para-Schwimm-Dominator

Mit 36,7 Prozent der Stimmen landete die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Männer auf Rang zwei. Das DBB-Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang im Finale der Europameisterschaft die Türkei und darf sich seither Welt- und Europameister nennen.

Auf Rang drei der Wahl folgte Para-Schwimmer Josia Topf mit 17,5 Prozent der Stimmen. Bei der Para-Schwimm-WM war Topf nicht aufzuhalten und schwamm in vier Disziplinen aufs Podium.

Ergebnis:

1. Leo Neugebauer/Leichtathletik: 47,6%

2. Herren-Basketballteam/Basketball: 36,7%

3. Josia Topf/Para-Schwimmen: 17,5%

Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe – unterstützt von SPORT1 und der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).