Völkerrechtsexperte Schedler: "Bach ist eine Schande für unser Land"

Der Experte führte an, dass sich die Menschenrechtslage in China seit den Sommerspielen 2008 in Peking "eher verschlechtert" habe und benannte konkret die Situation in der Provinz Xinjiang, in der seit 2017 mindestens 1,6 Millionen Uiguren in Umerziehungslagern inhaftiert worden seien.