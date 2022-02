Olympia 2022: Nächster positiver Dopingtest - Ukrainische Langläuferin Kaminska in der A-Probe positiv

Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Mittwoch mit. In der Dopingprobe der 34-Jährigen wurden demnach die verbotenen Substanzen Mesterolon, Methylhexaneamin and Heptaminol nachgewiesen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)