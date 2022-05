Gienger mit der Goldenen Sportpyramide ausgezeichnet

Gienger zeigte sich gerührt. "Ich freue mich ganz besonders über diese Auszeichnung, weil sie von der Deutschen Sporthilfe kommt, sagte er: "Ich gehöre zu den ersten Geförderten der Sporthilfe, 1968 wurde ich bereits unterstützt. Dafür möchte ich der Sporthilfe danken, ebenso wie meinen vielen weiteren Weggefährten." Gienger war in den 70er Jahren Deutschlands Vorzeigeturner - 1974 Weltmeister am Reck, Olympiadritter 1976 in Montreal und dreimal Europameister.