Kieler Woche: Drei Titel für deutsche Segler

Nach Flaute am Morgen und daraus resultierenden Startverschiebungen siegten Steinlein/Plößel (Hamburg) im 49er-FX. Anschließend triumphierte Erdil (Kiel) im Surfen und das Ehepaar Winkel (Kiel) in der 470er-Klasse. "Ich bin positiv überrascht. Ich dachte, bei mehr Wind hätten wir mehr Chancen. Nun war es gar nicht so viel Wind, und es hat trotzdem gut geklappt", sagte Steinlein.