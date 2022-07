Ukrainische Sumo-Ringer bei den World Games

Als der Aggressor Russland Ende Februar die Stadt Charkiw bombardierte und dort einmarschierte, hatte die Sumo-Mannschaft der Ukraine gerade eine Trainingseinheit in ihrem Stützpunkt beendet. Das Team floh, hielt sich seit Ende Mai in Japan fit. Trotz der kriegsbedingten Unterbrechungen sei die Mannschaft in guter Verfassung für die „sehr wichtigen“ Weltspiele, sagte Trainerin Ljubow Korobko.