Klublegenden stellen zwei Klopp-Stars an Pranger: "Heute versagt"

Legende Jamie Carragher hat die Schuldigen an der Niederlage im Sturm der Reds ausgemacht. „Mo Salah ist nur noch ein Schatten seiner selbst, vor allem nach seiner Verletzung“, sagte der Ex-Profi bei Sky Sports : „Er ist Liverpools Legende, ein Superstar, einer der ganz Großen, aber er ist so weit davon entfernt.“

Carragher über Liverpool-Stürmer: „Ich glaube nicht, dass das ausreicht“

Auch Salahs Teamkollege Darwin Nunez sieht der Ex-Profi kritisch: „Er gibt alles, er rennt, er sorgt für Unruhe, er schießt das eine oder andere Tor und assistiert, aber nach zwei Jahren, in denen Liverpool in dieser Saison um den Titel kämpft und die großen Spiele bestreitet, braucht man ihn, um in Old Trafford, Goodison und Atalanta zu treffen. Wir sind nicht im Oktober oder November, sondern im Endspurt des Titelrennens.“