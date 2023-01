Wintersport-Heldin Hennig schreibt ein weiteres Mal Geschichte

Hennig hatte am Samstag für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Skilangläuferin seit 2009 gesorgt. Die Sächsin gewann ihr „Lieblingsrennen“ über 15 Kilometer im klassischen Stil vor der Schwedin Frida Karlsson. Zuletzt hatte Claudia Nystad am 20. März 2009 über 2,5 Kilometer in Falun einen deutschen Einzelsieg geholt.