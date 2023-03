Kevin Pannewitz wird Käfigkämpfer - und will gegen Ex-Profi Martin Fenin ran

Wie die Bild -Zeitung am Dienstag berichtete, befinde sich der am Ende seiner Karriere vor allem durch Eklats aufgefallenen 31-Jährige seit drei Wochen im Training für einen Mixed-Martial-Arts-Fight im Herbst gegen den Tschechen Martin Fenin (35), einst Profi bei Eintracht Frankfurt und Energie Cottbus. Veranstalter ist „OKTAGON MMA“.

„Ich will mir und allen da draußen beweisen, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will! Der Sportler in mir wird jetzt die härteste Sportart der Welt, MMA, bezwingen“, wird Pannewitz zitiert.