Rudern: Drei DRV-Boote im EM-Finale

Nach dem durchwachsenen Auftakt haben sich am zweiten EM-Tag drei Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) für die Endläufe am Wochenende qualifiziert.

Zudem beendete der bereits für das Finale qualifizierte Frauen-Achter das Bahnverteilungsrennen auf Rang drei und darf sich angesichts von nur vier gemeldeten Boote am Sonntag Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) geht es auch für den leichten Doppelzweier mit Tokio-Silbergewinner Jonathan Rommelmann ums Finale.

Während Marc Weber und Jonas Gelsen im Doppelzweier ihren Hoffnungslauf gewannen und ins Halbfinale einzogen, verpassten die weiteren DRV-Boote in den 14 olympischen Klassen am Freitag den Einzug in den Endlauf.