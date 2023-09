Deutsches Sportsystem? Hanning findet es „krank“ und "traurig"

„Wir müssen den deutschen Spitzensport neu denken. Und zwar jetzt!“, schrieb Hanning in einem Gastbeitrag der Berliner Morgenpost (Mittwochausgabe). Man brauche „neuen Mut und neue Ideen. Es bedarf klarer Entscheidungen mit klaren Konsequenzen.“

Hanning fordert Maßnahmen

Mehr Geld für den Sportstättenbau, bessere Strukturen an der Spitze, mehr Schulsport und Olympische Spiele als „Leuchtturmprojekt“: Der Geschäftsführer des Europacupsiegers Füchse Berlin nennt in dem Essay vier Eckpunkte für die Erneuerung des Systems.

"Flankiert würde der neue Minister oder die neue Ministerin von einem Gremium an Experten", so Hanning. Fünf erfolgreiche Sportler, "die Strahlkraft und Vorbildfunktion haben" plus fünf Top-Funktionäre, "die über den Tellerrand der eigenen Sportart hinausschauen und top motiviert sind".