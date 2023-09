Basketball-WM: "Ein Unding!” DBB-Chef Weiss wettert gegen deutsches Sportsystem

Mit dem 83:77-Finalsieg gegen Serbien hat das Team um Dennis Schröder am Sonntag für den größten Erfolg der deutschen Basketball-Geschichte gesorgt. So sensationell der Coup aber auch war, so viele Fragezeichen hinterlässt er in Bezug auf das Potenzialanalysesystem (PotAS) im Spitzensport, das in Deutschland arg umstritten ist.