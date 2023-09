Dieses Video entsetzt die Sport-Welt: Das passierte, nachdem die Kamera aus war

Der Menschenrechts-Aktivist Mohamad Safa postete das Video am Freitag in den sozialen Medien (“Willkommen in Irland, wo man mit Rassismus davonkommt“) und löste damit ein weltweites Echo aus. Unter anderem meldete sich Turn-Star Simone Biles, die den Clip schon kannte und mitteilte: „Ihre Eltern haben mich kontaktiert. Es hat mir das Herz gebrochen und ich habe ihr ein kleines Video geschickt. Es gibt keinen Raum für Rassismus - in keinem Sport und nirgendwo.“