Skilanglauf: Hennig positiv auf Corona getestet

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist positiv auf Corona getestet worden und fällt für den Weltcup am Wochenende in Östersund aus. "Corona die Zweite. Manchmal läuft's eben nicht wie gewünscht. Ab nach Hause und wieder gesund werden", schrieb die 27-Jährige bei Instagram. Hennig war bereits nach Schweden angereist.

Noch am Sonntag hatte Hennig mit einer starken Leistung großen Anteil am zweiten Platz der deutschen Frauen-Staffel in Gällivare gehabt, es war das erste deutsche Staffel-Podest im Weltcup seit fast sieben Jahren. In Einzelrennen lief es für Hennig dagegen noch nicht wie gewünscht.