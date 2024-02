Fix! Laureus World Sports Awards 2024 - dort findet die Gala statt

Laureus Awards: FC Bayern zum "World Team of the Year" ausgezeichnet

Nominierten werden am 26. Februar bekannt gegeben

Madrid übernimmt nun die Laureus-Fackel von Paris, der Stadt, in der im vergangenen Jahr die Laureus World Sports Awards verliehen wurden. Zu den Preisträgern gehörten Lionel Messi, Shelly-Ann Fraser-Pryce und Spaniens brillanter junger Tennisstar Carlos Alcaraz. Die Nominierten für die diesjährige Preisverleihung in sieben Kategorien werden am 26. Februar bekannt gegeben.

Im Rahmen der Laureus World Sports Awards Show wird auch der Laureus Sport for Good Award verliehen, mit dem eine Person oder eine Organisation ausgezeichnet wird, die einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet hat, das Leben von Kindern und Jugendlichen durch Sport zu verbessern. Laureus feiert nicht nur die Besten im Sport, sondern will auch zeigen, was der Sport in der Welt bewirken kann.