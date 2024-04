Athleten Deutschland nimmt WADA in die Pflicht

Auch der Verein Athleten Deutschland hat angesichts eines möglichen Doping-Vertuschungsfalls vor den Olympischen Spielen 2021 schnelle und schonungslose Aufklärung gefordert. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) sei "umso mehr in der Verantwortung und Bringschuld gegenüber sauberen Athletinnen und Athleten, zügig und transparent Antworten zu liefern", teilte die Athletenvertretung am Montag mit.

Laut einer gemeinsamen Recherche der ARD-Dopingredaktion und der New York Times wurden 23 chinesische Spitzenschwimmer vor den Sommerspielen in Tokio positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet, allerdings nicht sanktioniert. Drei von ihnen gewannen 2021 in Japan Olympiagold.