EM: Turnerinnen erreichen Teamfinale

Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei den Europameisterschaften in Rimini das Teamfinale erreicht. Bei der Qualifikation am Donnerstag kam das junge Perspektiv-Team des Deutschen Turnerbundes (DTB) mit 153,697 Punkten auf Rang sieben. Zudem gelang Karina Schönmaier, Marlene Gotthardt und Helen Kevric der Sprung in die Gerätefinals.

"Der Wettkampf war in Ordnung, aber wir haben durchaus kleine Fehler gemacht, die auch in die Wertung eingegangen sind. Daher bin ich sehr froh, dass wir das Teamfinale erreicht haben. Die drei Einzelfinals sind natürlich super und wir freuen sehr darüber", sagte Chefcoach Gerben Wiersma.

Am Stufenbarren zog Kevric (14,066 Punkte) als Fünfte in das Finale am Samstag ein, am Sprung gelang dies Schönmaier als Sechste (13,383 Punkte) gefolgt von Gotthardt (13,183). Das Teamfinale findet am Sonntag statt.