Ohne Dauser, aber nicht ohne Hoffnung: DTB-Team vor EM-Start

Dauser dagegen dürfte trotz des gesundheitlichen Rückschlags bald wieder in die Olympiavorbereitung einsteigen. "Ich war topfit, habe eine super Qualifikation geturnt und hatte richtig Bock auf die EM", sagte der 30-Jährige, der 2023 den WM-Titel am Barren gefeiert hatte, nach seiner Absage: "Für mich heißt es jetzt erstmal, wieder komplett gesund zu werden und dann die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen."

Die Männer-Wettkämpfe in Rimini finden von Mittwoch bis Sonntag statt. Freitag stehen die Gerätefinals an Boden, Pauschenpferd und Ringen an, am Samstag - einen Tag vor dem Teamfinale - die an Sprung, Barren und Reck. Die deutschen Frauen starten mit ihrem jungen Perspektivteam am 2. Mai an gleicher Stelle in die EM.