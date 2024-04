WADA steht weiter "fest" zu ihrem Vorgehen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat ihr Vorgehen in der Affäre um 23 positive, aber nicht sanktionierte Dopingtests verteidigt. Die Agentur mit Sitz in Montreal stehe "nach wie vor fest zu den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen Untersuchung und ihrer rechtlichen Entscheidung in diesem Fall", erklärte die WADA.

Am Montag (17.00 Uhr MESZ) hält die Agentur eine virtuelle Pressekonferenz ab, bei der sich u.a. Präsident Witold Banka, Generaldirektor Olivier Niggli und Chefermittler Günter Younger zu den Vorwürfen aus der ARD-Dokumentation "Die Akte China" äußern wollen, die am Sonntag veröffentlicht wurde.

"Wären zu irgendeinem Zeitpunkt neue Beweise aufgetaucht, hätte die WADA diese Informationen geprüft, so wie sie es heute tun würde. Wir sind uns bewusst, dass es sich hier um ein sehr komplexes Thema handelt, bei dem es zu Fehlinterpretationen kommen kann", so die Organisation.

Die am Samstag zunächst in Textform veröffentlichen Recherchen der ARD-Dopingredaktion und der New York Times hatten international für Aufsehen gesorgt und die Wächterfunktion der WADA drei Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris erheblich infrage gestellt.