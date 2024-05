Olympia: Doping-Skandal? Druck auf die WADA aus den USA

In den USA, größter staatlicher Geldgeber der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), wächst der Unmut über die mindestens schleppende Aufarbeitung der möglichen Dopingvertuschung in China vor den Olympischen Spielen von Tokio . Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zu China hat einerseits das Internationale Olympische Komitee (IOC) und andererseits den Inlandsgeheimdienst FBI sowie das US-Justizministerium zum Handeln aufgefordert.

Wie zuerst die New York Times berichtete, forderte der Ausschuss am Dienstag schriftlich die US-Behörden auf, ein Gesetz anzuwenden, das 2019 nach einem anderen Dopingskandal, in den Russland verwickelt war, verabschiedet wurde. Der sogenannten Rodtschenkow Anti Doping Act gibt dem Justizministerium die Befugnis, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die Athleten beim Doping bei internationalen Wettkämpfen unterstützen.

Dopingvertuschung in China? USA fordern umfassende Prüfung

Außerdem sei kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris "von entscheidender Bedeutung, das ganze Ausmaß des Skandals zu verstehen, um sicherzustellen, dass unsere US-Athleten in einem fairen Wettbewerb antreten".

Olympia 2021: 23 Schwimmer positiv getestet

Ein weiterer Brief, der dem SID ebenfalls vorliegt, ist gut zwei Monate vor Beginn der Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) an das IOC gerichtet. Wie die Ringe-Organisation auf diesen „Skandal“ reagiere, werde sich direkt auf die Olympischen Spiele in diesem Sommer auswirken, heißt es darin. IOC-Präsident Thomas Bach hatte Ende April im AFP-Interview der WADA „volles Vertrauen“ ausgesprochen.