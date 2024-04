Olympia: Massendoping-Skandal? Experte Fritz Sörgel kritisiert WADA

Es sind Vorwürfe, die schwer wiegen: Eine gemeinsame Recherche der ARD -Dopingredaktion und der New York Times stellt die Glaubwürdigkeit von Chinas Anti-Doping-System und die Wächterfunktion der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erheblich infrage.

Laut des Berichts wurden 23 chinesische Spitzenschwimmer vor den Olympischen Sommerspielen 2021 positiv getestet, allerdings nicht sanktioniert. 13 der mutmaßlich positiv getesteten Chinesen starteten dennoch und gewannen Medaillen in fünf Wettbewerben, darunter die spätere Doppel-Olympiasiegerin Zhang Yufei sowie die ebenfalls in Tokio siegreichen Wang Shun und Yang Junxuan.

Die WADA sprach in einer Reaktion am Samstag von „irreführenden und möglicherweise diffamierenden Medienberichten“, bestätigte allerdings positive Befunde.

Doping-Experte Sörgel: „Man muss Zweifel daran haben“

Bei SPORT1 stellt der 74-Jährige klar: „Es ist einfach zu perfekt und die angeblichen Vorgänge um die Küche - das Zentrum des Falls - steigern die Zweifel.“ Dem ARD -Bericht zufolge wurden die chinesischen Schwimmer positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet. Demnach seien die positiven Fälle durch Kontamination in einer Hotelküche zustande gekommen.

Doping-Wirbel: Die entscheidende Frage bleibt ungeklärt

Aus dem Report geht hervor, dass mehr als zwei Monate danach Ermittler die Küche inspiziert und dabei Spuren von Trimetazidin im Dunstabzug, an Gewürzcontainern sowie im Abfluss gefunden hätten. Die verbotene Substanz sei ohne Wissen der Sportler in deren Körper gelangt.

„Um das, was in der Küche vorgegangen sein könnte, hat der Untersuchungsbericht einige Spekulationen in die Welt gesetzt. Wir haben die Experimente - soweit es ging - versucht, nachzuvollziehen und beispielsweise erklären können, wie der Abzug Spuren von Trimetazidin enthielt“, schildert Sörgel.