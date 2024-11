Das „Match des Jahrhunderts“

1972 treffen mit Bobby Fischer und Boris Spasski die beiden größten Schachspieler des 20. Jahrhunderts in einem Showdown aufeinander und schreiben Sportgeschichte. Auch im Nachgang des zweimonatigen Duells sorgen die Beteiligten für Schlagzeilen.

Durchschnittlich 2.500 Zuschauer und hunderte Journalisten beobachteten 1972 nicht, nur wie über zwei Monate Sportgeschichte geschrieben wurde, sondern auch, wie in der Laugardal-Sporthalle zwei Systeme aufeinandertrafen.

In der Hochzeit des Kalten Krieges konnte dem „Spiel des Jahrhunderts“ der beiden größten Schachspieler des 20. Jahrhunderts wohl keine größere Bedeutung innewohnen. Bis heute zeugt in der isländischen Hauptstadt Reykjavik eine Dauerausstellung im Kulturhaus von den Geschehnissen der damaligen Zeit.

Nach einem langen Hin und Her erhielt Island, das mit einem Preisgeld lockte, welches sonst nur im Boxsport gezahlt wurde, den Zuschlag, die Schachweltmeisterschaft und das Duell der Giganten auszutragen.

Fischer das „cholerische Genie“

Warum ihn die New York Times unter anderem als „cholerisches Genie“ bezeichnete, machte sich schnell bemerkbar. Zur WM-Eröffnungsfeier am 1. Juli 1972 erschien Fischer nicht. Die hohen Erwartungen und Preisgeld-Forderungen hielten ihn davon ab.

Fischers skurrile Forderungen

Bevor Fischer schließlich am 3. Juli auf der Vulkaninsel landete, bewies Spasski indessen seinen Sportsgeist und verzichtete darauf, eine Disqualifikation des Herausforderers zu bewirken.

Bis zum sieben Tage verspäteten Auftakt der WM zeigten sich die unterschiedlichen Charaktere der Duellanten weiter deutlich. Während Spasski sich ruhig in aller Öffentlichkeit vorbereitete, zog sich Fischer in eine teure Hotelsuite zurück, bat um Geleitschutz und eine Limousine mit Diplomatenkennzeichen.

Ein Umstand, der sich auch zum Auftakt der auf maximal 24 Spiele festgesetzten WM zeigte. Bereits das erste Spiel verlor Fischer nach einem vermeidbaren Anfängerfehler deutlich und trat zum zweiten erst gar nicht an, da ihn die Fernsehkameras ablenken würden.

Die psychologische Wende

Doch nach zwei Niederlagen sollte sich das Blatt um 180 Grad wenden. Nach drei Siegen und einem Remis konnte Fischer die erste Führung erringen, ehe in den verbliebenen Spielen nur noch eine weitere Niederlage und ein Remis folgen sollten.

Am 1. Dezember 1972 war es dann schließlich so weit. „Meine Damen und Herren, Herr Spasski hat die Partie um 12.50 Uhr telefonisch aufgegeben. Herr Fischer hat hiermit den Wettkampf gewonnen“, verkündete der Hauptschiedsrichter vor rund 300 Zuschauern und kürte Fischer endgültig zum Sieger.

Spasski wollte das unvermeidbare Ende nicht mehr am Brett austragen, nachdem ihm am Abend zuvor ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war, der die sowjetische Schach-Dominanz nach 25 Jahren beenden sollte.

Doch ähnlich zu der Aufmerksamkeit, die die Partie vor und während der Weltmeisterschaft erhielt, hatte der Ausgang auch im Nachhinein Konsequenzen für die Kontrahenten. So verlor Spasski nahezu über Nacht viele Privilegien des Staates und wurde nach einiger Zeit als Nummer eins der Sowjetunion verdrängt.

Auf der anderen Seite weigerte sich Fischer, seinen Titel zu verteidigen und lebte in Anonymität und Angst. 1975 wurde ihm sein Titel folglich aberkannt.

Das „Rachespiel des 20. Jahrhunderts“

Nur einmal sollte Fischer noch am Schachbrett in Erscheinung treten. Beim „Rachespiel des 20. Jahrhunderts“ 1992 traten Fischer und Spasski mitten im Bürgerkrieg zum Rückkampf auf der jugoslawischen Insel Sveti Stefan an, für das ein Preisgeld von drei Millionen Dollar ausgeschrieben wurde.