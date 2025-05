Irre Schachpartie vor Remis?

Schach-Star Magnus Carlsen tritt in einem spektakulären Online-Duell gegen 140.000 Menschen an. Die Partie endet offenbar anders, als im Vorfeld erwartet.

Schach-Star Magnus Carlsen tritt in einem spektakulären Online-Duell gegen 140.000 Menschen an. Die Partie endet offenbar anders, als im Vorfeld erwartet.

140.000 Menschen gegen eine einzige Person! Dies klingt nicht nur spektakulär, sondern ist es auch. Schach-Star Magnus Carlsen tritt aktuell in einem Online-Duell gegen „die Welt“ an und es kommt wohl zu einem unerwarteten Ergebnis.

„Im Moment steuern wir auf ein Remis durch Dauerschach zu“, erklärte der Norweger und fügte hinzu: „Ich hatte das Gefühl, dass ich zu Beginn der Eröffnung etwas besser stand, dann habe ich vielleicht nicht mehr so präzise gespielt.“

Die Partie ist am 4. April gestartet und wird von Chess.com veranstaltet.

Carlsen lobt Team Welt: „Sehr, sehr solides Schach“

Die beiden Parteien haben jeweils 24 Stunden Zeit für den nächsten Zug und die Online-Community stimmt darüber ab, was sie als nächstes macht.

„Insgesamt hat ‚die Welt‘ von Anfang an sehr, sehr solides Schach gespielt“, meinte Carlsen und ergänzte: „Vielleicht hat sie nicht die kühnsten Optionen gewählt, sondern sich eher an das normale Schach gehalten - was nicht immer die beste Strategie ist. Aber diesmal hat es gut funktioniert.“