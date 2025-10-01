Wer wird Sportlerin oder Sportler des Monats September?

Bei der Wahl zum Sportler des Monats September stehen wie gewohnt drei Optionen zur Auswahl. Dabei handelt es sich um ein frischgebackenes Europameister-Team, den „König der Athleten“ bei der Leichtathletik-WM und einen Schwimmer, der bei der Para-WM so richtig abgeräumt hat.
Wer wird Sportler des Monats?
Auch im September feiern die deutschen Spitzensportler zahlreiche Erfolge auf internationaler Ebene. Wer von den Nominierten wird die Auszeichnung in diesem Monat erhalten?
Die deutschen Basketballer sind Europameister
© IMAGO/camera4+
Die Nominierten im Überblick:
- Deutsche Nationalmannschaft, Basketball (Sieger bei der Europameisterschaft 2025)
- Leo Neugebauer, Leichtathletik (Gold im Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Tokio)
- Josia Topf, Schwimmen (Gold über 150 Meter Lagen und 50 Meter Freistil, Silber über 50 Meter Rücken und Bronze über 100 Meter Freistil bei den Para-Weltmeisterschaften)
Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von SPORT1 und der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).