Antonio Rüdiger betet für Extremsportler

Conrad Fröhlich 09.05.2026 • 09:45 Uhr Arda Saatci will 600 Kilometer in vier Tagen laufen. Seit Dienstag ist der Extremsportler unterwegs, nach 60 Stunden hat er aber mit ernsten Problemen zu kämpfen. Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger unterstützt Saatci und spricht ihm Mut zu.

Seit über 80 Stunden ist Extremsportler Arda Saatci nun unterwegs, um sein äußerst ambitioniertes Ziel zu erreichen. Beim ehrgeizigen Vorhaben, 600 Kilometer in vier Tagen zu laufen, hat Saatci aktuell aber mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen.

Der 28-Jährige, der seit Dienstag unterwegs ist und das Geschehen via Livestream mit hunderttausenden Zuschauern teilt, hatte nach 60 Stunden größere Probleme – sein Körper begann zu streiken und der Sportler torkelte, sodass er von medizinischem Personal untersucht werden musste.

Eine etwas längere Unterbrechung war die notwendige Folge. Ab Stunde 61.15 setzte er seinen Lauf weiter fort und marschierte mit Stöcken durch die Nacht (Ortszeit: 0:26).

Bei seiner Mission bekommt der Extremläufer jetzt mentale Unterstützung von Nationalspieler Antonio Rüdiger, der Saatci im Livestream auf Youtube lobte: „Sehr, sehr beeindruckend, was er da versucht, zu schaffen. Respekt.“

Rüdiger unterstützt Extremläufer: „Ich bete für ihn“

Rüdiger und Saatci kennen sich von der Icon League (Live auf SPORT1): „Er hat bei der Icon League mein Team supportet, Berlin City. Da habe ich ihn kennenlernen dürfen. Er ist ein super Junge, ein sehr, sehr respektvoller Junge. Er ist ein Athlet durch und durch.“

Rüdiger ist sogar der Meinung, Saatci würde den Laufsport für immer verändern: „Da bin ich mir sicher. Das ist absolut motivierend. Es ist eine Sache, wenn man redet, aber er ist ein Macher.“

Deswegen ist sich Rüdiger auch sicher, dass Saatci trotz seiner aktuellen Probleme die 600 Kilometer schaffen werde: „Ich glaube an ihn. Ich bete für ihn. Das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt. Das sind ja schon sehr krasse Temperaturen. Wir unterstützen ihn. Wir sind hier. Wir sind dabei.“

Saatci läuft vom Death Valley nach Los Angeles

Nach seiner Behandlung ist Saatci wieder unterwegs. Die Auszeit war wohl die Folge der äußerst harten Bedingungen: Mit wenigen, kurzen Pausen, quält sich der Extremsportler durch die Hitze des Death Valley. Für Verpflegung und einen mobilen Schlafplatz sorgt das Begleitfahrzeug.