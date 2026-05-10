Extremsportler Saatci verfehlt sein Ziel

600 Kilometer in 96 Stunden: Extremsportler Arda Saatci hat sein Ziel beim Ultralauf in den USA verfehlt.
Extremsportler verfehlt sein Ziel
Der 28-Jährige kam in der anvisierten Zeit schließlich nur auf eine Distanz von 458 Kilometern – setzt seine Tour vom Death Valley bis zum Pier von Santa Monica im Gebiet von Los Angeles aber fort.
Am Dienstag hatte Saatci seine Reise gegen 11.00 Uhr Ortszeit vom tiefsten Punkt der USA aus angetreten. Am Samstag wollte er ankommen. Um keine kostbaren Minuten der angestrebten 96 Stunden zu verlieren, isst und trinkt der 28-Jährige während des Gehens.
Saatci ein Star bei Social Media
Der Ultralauf wird live auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen, wo sich Saatcis Fans zu jeder Zeit dazuschalten können. Mit seinen außergewöhnlichen Challenges hat sich der Deutsche in den sozialen Netzwerken eine große Community aufgebaut – auf Instagram folgen ihm rund 1,3 Millionen Menschen.
„Ich wachse auch enorm mental bei diesen Geschichten. Ich lerne sehr viel über mich selber. Diese Erfahrung möchte ich haben und sie so gut es geht mit den Leuten da draußen teilen“, hatte er SPORT1 im Vorfeld verraten.
Zu seinen Anhängern gehört unter anderem auch DFB-Star Antonio Rüdiger, der unlängst verriet, für Saatci zu beten.