Extremsportler Saatci verfehlt sein Ziel

Christopher Mallmann 10.05.2026 • 10:23 Uhr Extremsportler Arda Saatci verfehlt sein Ziel beim Ultralauf in den USA. Der 28-Jährige setzt seine Tour dennoch fort.

600 Kilometer in 96 Stunden: Extremsportler Arda Saatci hat sein Ziel beim Ultralauf in den USA verfehlt.

Der 28-Jährige kam in der anvisierten Zeit schließlich nur auf eine Distanz von 458 Kilometern – setzt seine Tour vom Death Valley bis zum Pier von Santa Monica im Gebiet von Los Angeles aber fort.

Am Dienstag hatte Saatci seine Reise gegen 11.00 Uhr Ortszeit vom tiefsten Punkt der USA aus angetreten. Am Samstag wollte er ankommen. Um keine kostbaren Minuten der angestrebten 96 Stunden zu verlieren, isst und trinkt der 28-Jährige während des Gehens.

Saatci ein Star bei Social Media

Der Ultralauf wird live auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen, wo sich Saatcis Fans zu jeder Zeit dazuschalten können. Mit seinen außergewöhnlichen Challenges hat sich der Deutsche in den sozialen Netzwerken eine große Community aufgebaut – auf Instagram folgen ihm rund 1,3 Millionen Menschen.