Kovac macht interessante Andeutung bei Karetsas

Niko Kovac spricht über den angeschlagenen Konstantinos Karetsas und lässt dabei aufhorchen. Der BVB-Coach deutet an, dass die Belastung des Youngsters während der Länderspielphase höher ausfiel, als es sich die Dortmunder vorgestellt hatten.

Der Wirbel um Konstantinos Karetsas erhält neue Nahrung. Nachdem zuletzt Berichte über einen Wunsch von Borussia Dortmund nach einer dosierten Einsatzzeit des 18-Jährigen bei Griechenlands Nationalmannschaft die Runde gemacht hatten, äußerte sich nun Niko Kovac zur Situation.

Der BVB-Trainer bestätigte vor dem Heimspiel von Dortmund gegen Werder Bremen (LIVETICKER) bei Sky, dass es während der Länderspielperiode einen Kontakt zu Griechenlands Verantwortlichen gegeben hat. „Unser Athletiktrainer war im Austausch mit der anderen Seite. Von daher haben wir es so erwähnt, wie wir es gesehen haben“, sagte Kovac.

Konstantinos Karetsas spielte für Griechenland mehr, als BVB-Coach Niko Kovac wollte Konstantinos Karetsas spielte für Griechenland mehr, als BVB-Coach Niko Kovac wollte © IMAGO/Uwe Kraft

Kovac macht Andeutung bei Karetsas

Besonders interessant: Der Coach deutete dabei an, dass die Belastung des Offensivtalents letztlich höher ausfiel als aus Dortmunder Sicht erwünscht. „Er hat am Ende mehr gespielt, als wir wollten. Er kam auch natürlich krank zurück. Wenn man viel spielt, müde ist, dann kann man sich nicht richtig erholen und sich mal einen Infekt einfangen.“

Karetsas hatte in allen vier Nations-League-Spielen gespielt und dreimal in der Startelf gestanden. Zuletzt hatten Medien berichtet, dass der BVB den griechischen Verband beziehungsweise Nationaltrainer Ivan Jovanovic auf eine vorsichtige Steuerung der Einsatzzeiten von dem Juwel hingewiesen habe.

„Es hat keinerlei Anfragen gegeben. Der Verband steht aber immer im Austausch mit den Vereinen. Seit ich hier Nationaltrainer bin, hat es keinen Verein in Europa gegeben, der einen besonderen Umgang gefordert hat“, hatte Jovanovic seine Sicht dargestellt.

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Hintergrund der BVB-Sorgen war die hohe Belastung des Youngsters und dessen gesundheitliche Probleme in den vergangenen Wochen. In der Champions League hatte sich der Neuzugang von KRC Genk mit Kreislaufproblemen während der Partie auf den Rasen gesetzt und wurde per Krankenwagen abtransportiert.

Kovac vermied zwar Vorwürfe, seine Aussagen lassen die Dortmunder Sichtweise jedoch deutlich erkennen. Karetsas, der von einem Infekt geschwächt wird, begann die Partie gegen Werder Bremen in der Folge nur auf der Bank.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.