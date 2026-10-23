Die öffentliche Wahl zum "Sport-Stipendiat des Jahres" 2026 steht an. Zur Wahl stehen fünf Top-Athleten, die den Spagat zwischen Spitzensport und Uni erfolgreich gemeistert haben. Stimmen Sie jetzt ab!

Spitzensport auf internationalem Niveau und ein anspruchsvolles Studium parallel meistern: Fünf herausragende Athletinnen und Athleten zeigen eindrucksvoll, wie dieser Spagat gelingen kann. Jetzt stehen sie bei der Wahl zum „Sport-Stipendiat des Jahres“ 2026 zur öffentlichen Abstimmung.

Zum 14. Mal vergeben die Sporthilfe und die Deutsche Bank die renommierte Auszeichnung. Sportsfans können bis Freitag, 6. November, 23.59 Uhr, auf sportstipendiat.de abstimmen und mit etwas Glück ein Apple iPad Wi-Fi (11. Gen, 128 GB, Silber) gewinnen.

Hockeyspieler Jasper Ditzer steht zur Wahl des „Sport-Stipendiaten des Jahres“ 2026 Hockeyspieler Jasper Ditzer steht zur Wahl des „Sport-Stipendiaten des Jahres“ 2026 © Stiftung Deutsche Sporthilfe

Zur Wahl stehen (in alphabetischer Reihenfolge):

Cedric Büssing , EM-Bronzemedaillengewinner über 400 Meter Lagen (Schwimmen) und Finance und Accounting-Student

, EM-Bronzemedaillengewinner über 400 Meter Lagen (Schwimmen) und Finance und Accounting-Student Jasper Ditzer , U21-Weltmeister im Hockey und Jura-Student

, U21-Weltmeister im Hockey und Jura-Student Lukas Gloßner , EM-Bronzemedaillengewinner im Rollstuhlbasketball und Digital Business Management-Student

, EM-Bronzemedaillengewinner im Rollstuhlbasketball und Digital Business Management-Student Katharina Schwachhofer , U23-Weltmeisterin und U23-Europameisterin im Segeln/49erFX und Jura-Studentin

, U23-Weltmeisterin und U23-Europameisterin im Segeln/49erFX und Jura-Studentin Till Steinforth, WM-Teilnehmer im Mehrkampf (Leichtathletik) und Architektur Student

Kriterien bei der Wahl zum „Sport-Stipendiat des Jahres“ sind die sportliche Leistung sowie Erfolge und Fortschritte im Studium, die in der Zeit von Mai 2025 bis einschließlich April 2026 erzielt wurden. Bewerben konnten sich die rund 300 studierenden Athletinnen und Athleten, die über die Sporthilfe das Deutsche Bank Sport-Stipendium erhalten. Eine Jury aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien hat aus zahlreichen Bewerbungen die Top 5 ausgewählt, die ab heute in der öffentlichen Online-Wahl gegeneinander antreten.

Die Deutsche Bank, seit 25 Jahren Partner der Sporthilfe und seit 2008 Nationaler Förderer, vergibt gemeinsam mit der Stiftung bereits zum 14. Mal den Titel „Sport-Stipendiat des Jahres“. Sie unterstützt damit aus tiefer Überzeugung junge Menschen, Leistungssport und berufliche Perspektiven miteinander zu vereinbaren und ihre Ziele sowohl im Spitzensport als auch an der Hochschule zu erreichen.

DEINE MEINUNG

Die Siegerin oder der Sieger erhält eine Verdopplung des monatlichen Stipendiums für 18 Monate – von 300 Euro auf 600 Euro. Die weiteren Nominierten bekommen die Hälfte des Betrags als Zusatzförderung. Damit unterstützen beide Partner junge Talente dabei, sportliche Höchstleistungen und berufliche Perspektiven erfolgreich zu verbinden.

Im Vorjahr wurde Marie Reichert, Olympiasiegerin im 3×3-Basketball und BWL-Studentin, als „Sport-Stipendiatin des Jahres“ 2025 ausgezeichnet. Frühere Preisträgerinnen und Preisträger sind u.a. die Olympiasieger Thomas Röhler (2018/MBA/Speerwurf) und Martin Häner (2013/Humanmedizin/Hockey) sowie Olympiasiegerin Malaika Mihambo (2014/Politikwissenschaft/Weitsprung).

Die Nominierten im Porträt

Cedric Büssing (Schwimmen)

Eine EM-Bronzemedaille und ein Studienabschluss mit Bestnote: Für Cedric Büssing war 2025 sportlich wie akademisch ein erfolgreiches Jahr. Über 400 Meter Lagen schwamm er bei den Europameisterschaften zu Bronze. Gleichzeitig schloss er sein Bachelorstudium in Betriebswirtschaft an der University of Indianapolis in den USA mit der Bestnote summa cum laude ab. Mittlerweile studiert er Finance und Accounting im Master an der Ruhr-Universität Bochum. Sein großer Traum: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

„Der Umzug aus den USA zurück nach Deutschland war für mich ein großer Schritt. Ich musste mich neu orientieren, Studium und Training neu strukturieren und gleichzeitig ein Praktikum absolvieren. Diese intensive Zeit hat mir gezeigt, wie viel ich schaffen kann, wenn ich mein Ziel klar vor Augen habe. Sport-Stipendiat des Jahres zu werden, würde mir den Freiraum geben, meinen Alltag besser zu gestalten und Studium und Sport noch effizienter zu verbinden.“ Mehr im Interview mit Cedric Büssing…

Jasper Ditzer (Hockey)

Weltmeister werden und gleichzeitig für die Uni büffeln: Für Hockey-Torwart Jasper Ditzer wurde dieser Spagat 2025 zur Realität. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft holte er den Weltmeistertitel, außerdem wurde er deutscher Vizemeister. Doch der sportliche Erfolg erforderte großen Einsatz: Mehr als 80 Tage war der 2006 geborene Nachwuchssportler allein während der WM-Vorbereitung unterwegs. Verpasste Lehrveranstaltungen musste er zwischen Trainingseinheiten, auf Reisen und während der Weltmeisterschaft nacharbeiten.

„2025 war ein sehr intensives Jahr. Mit der U21-Nationalmannschaft Weltmeister zu werden, war ein großartiger Erfolg. Während eines Lehrgangs im Oman brach der Krieg im Iran aus, und wir wurden mit einer Evakuierungsmaschine zurück nach Deutschland gebracht. Diese Situation hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, wie wenig selbstverständlich globale Sicherheit ist. Mein größter Traum ist es, für Deutschland bei Olympischen Spielen anzutreten und gleichzeitig mein Studium zu bestehen.“ Mehr im Interview mit Jasper Ditzer…

Lukas Gloßner (Rollstuhlbasketball) Kapitän, EM-Bronzemedaillengewinner und Einser-Student: Lukas Gloßner übernimmt auf und neben dem Basketballfeld Verantwortung. Mit der deutschen Rollstuhlbasketball Nationalmannschaft gewann er EM-Bronze, sein Vereinsteam führte er als Kapitän durch eine bislang ungeschlagene Saison. Gleichzeitig absolviert er ein Masterstudium in Digital Business Management und erzielt dabei Noten zwischen 1,0 und 2,0. Leicht ist dieser Spagat nicht: Mit Disziplin und einem durchgetakteten Alltag schafft er es dennoch, in allen Bereichen erfolgreich zu sein.

„Die letzten zwölf Monate waren ein minutiös geplanter Balanceakt zwischen Spitzensport, Studium und meinem Job. Jede Woche stecken 15 bis 20 Stunden im Training, dazu Arbeit, Pendeln und Regeneration – und trotzdem halte ich meine Top-Noten. Das Deutsche BankSport-Stipendium hilft mir sehr, weil ich weniger Bauchschmerzen habe, mich länger dem Sport zu widmen und vielleicht auch mehr Zeit für mein Masterstudium zu brauchen.“ Mehr im Interview mit Lukas Gloßner…

Katharina Schwachhofer (Segeln/49erFX)

Zwei internationale Titel, persönliche Rückschläge und ein erfolgreiches Jura-Studium: Für Katharina Schwachhofer war 2025 ein Jahr voller sportlicher Erfolge, aber auch großer persönlicher Herausforderungen. Gemeinsam mit ihrer Segelpartnerin Elena Stoltze krönte sie sich zur U23-Welt- und -Europameisterin und erreichte Platz zehn der Worldcup Rangliste. Gleichzeitig schloss sie ihr Hauptstudium in Rechtswissenschaften an der Goethe

Universität Frankfurt in Regelstudienzeit ab und erzielte im Schwerpunktbereich einen Schnitt von 10,3 Punkten.

“2025 war mein erfolgreichstes, aber auch herausforderndstes Jahr. Ich habe gelernt, meine eigenen Belastungsgrenzen bewusster wahrzunehmen und anders mit Rückschlägen umzugehen. Heute bedeutet es mir viel, meinen Weg im Sport und Studium mit Überzeugung weiterzugehen. Sport-Stipendiatin des Jahres zu werden, würde mich meinem Traum von Olympia 2028 ein riesiges Stück näherbringen.“ Mehr im Interview mit Katharina

Schwachhofer…

Till Steinforth (Leichtathletik/Zehnkampf)

Starke Leistungsentwicklung auf internationaler Bühne und Bestnoten im Architekturstudium: Till Steinforth hat 2025 im internationalen Mehrkampf eindrucksvoll überzeugt. Mit einem Meetingrekord beim renommierten US-Wettkampf Drake Relays und konstanten Ergebnissen auf Weltklasse-Niveau bestätigte er seine Position in der internationalen Spitze. Tragischerweise musste er seinen Zehnkampf bei der Weltmeisterschaft in Tokio

verletzungsbedingt frühzeitig beenden. Parallel dazu überzeugt er im Masterstudium Architektur an der University of Nebraska mit herausragenden Entwurfsprojekten und Bestnoten und wurde 2025 zum dritten Mal in Folge als Finalist für den Titel des herausragendsten männlichen studierenden Athleten von der Universität nominiert.

„Die vergangenen Monate waren geprägt von internationalen Wettkämpfen, Reisen, Zeitverschiebungen und intensiven Architekturprojekten. Der Meetingrekord bei den Drake Relays und die WM-Teilnahme zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich würde gerne Sport-Stipendiat 2026 werden, um mich noch mehr auf mein Studium und den Sport zu konzentrieren – gerade jetzt, wo ich mich auf die Olympischen Spiele in Los Angeles vorbereite.“ Mehr im Interview mit Till Steinforth…