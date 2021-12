Extreme E: Jutta Kleinschmidt spricht bei SPORT1 über Frauen im Motorsport

Kleinschmidt: Sehr schwer. Wenn du in einem Team mit mehreren Männern fährst, hast du am Anfang das Problem, dass du nicht das beste Material bekommst – einfach weil man doch nicht so ganz an dich glaubt wie an die Männer. Und nicht zu unterschätzen: Für die Herren ist es immer noch bisschen peinlich, wenn sie langsamer sind. Deswegen kämpfen sie gegen dich noch härter. Cross Country ist bezüglich Gleichberechtigung aber der perfekte Sport, denn du fährst ja nicht direkt gegeneinander. Es ist also nicht so, dass die Herren die Damen ständig von der Strecke schubsen.