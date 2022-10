Trauriger Rekord bei Isle of Man: Sechs Tote bei Motorsport-Rennen

Rund viereinhalb Monate nach dem Rennen ist Olivier Lavorel im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Organisatoren des Rennens bestätigten die traurige Nachricht bereits. Direkt nach dessen Unfall sei der Seitenwagen-Co-Pilot in ein Krankenhaus in Liverpool geflogen worden. Ende Juni wurde er dann in ein Krankenhaus in Frankreich verlegt. „Jetzt sind wir in tiefer Trauer.“ (NEWS: Alles zum Motorsport)