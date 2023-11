SPORT1 enthüllt neuen Sender: "SPORT1 Motor" startet durch

Für SPORT1 ist es eine Premiere: In Kooperation mit Samsung TV Plus launcht Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform ihren ersten FAST Sender. FAST steht für „Free Ad Supported Streaming TV“ und setzt mit seinem kostenlosen Paket zur Welt der Motoren voll auf die Bedürfnisse der Autofans.

SPORT1 stellt dafür Erfolgsformate wie „Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott“ und „Autoperlen“ und weitere Formate wie „Car Maniac“ und „Triebwerk“ dem TV-Streaming-Anbieter Samsung TV Plus zur Verfügung. Der neue Sender richtet sich an alle Samsung Smart TV- und Galaxy-Geräte-Benutzer über die kostenlose App Samsung TV Plus.