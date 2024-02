WEC-Fahrerfeld: Schumacher fordert Button

Für Mick Schumacher wird es nach dem Wechsel in die Langstrecken-WM langsam ernst, und der ehemalige Formel-1-Stammpilot bekommt es auch bei seiner neuen Aufgabe mit großen Namen zu tun. Unter anderem tritt in der Rennserie neben dem 24-Jährigen der frühere Formel-1-Champion Jenson Button (Großbritannien/Porsche) an. Das geht aus der Nennliste für den Auftakt in Katar hervor.