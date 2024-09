Einst Rivale von Mick Schumacher - nun wird ein Ex-Champion lange gesperrt

In der Formel 4 setzt sich Joey Mawson einst gegen Mick Schumacher durch und gewinnt den Titel. Eine Sperre zieht ihn aber aktuell lange aus dem Verkehr.

Saftige Strafe gegen Joey Mawson. Der Australier, der in der Saison 2016 die deutsche Formel-4 -Meisterschaft vor Mick Schumacher gewann, wird für drei Jahre vom Motorsport ausgeschlossen. Hintergrund der Sperre ist ein positiver Test bei einer routinemäßigen Dopingkontrolle, die bereits Mitte Mai 2023 erfolgte.

„Ich darf bis zum 13. Mai 2026 nicht an Sportarten teilnehmen, die einen mit dem Welt-Anti-Doping-Code (WADA-Code) konformen Anti-Doping-Kodex eingeführt haben“, so Mawson, der sich zunächst weitgehend zurückgezogen hatte, nun aber mit der Thematik an die Öffentlichkeit geht.