Sebastian Vettel und Mick Schumacher vereint

SPORT1 16.10.2024 • 15:03 Uhr Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden auch 2025 als Duo beim Race of Champions antreten und für Deutschland um den Nationen-Titel kämpfen. Die Vorfreude steigt bei beiden.

Die Veranstalter des Race of Champions in Australien haben offiziell verkündet, dass Mick Schumacher und Sebastian Vettel auch 2025 als Duo für Deutschland ins Rennen gehen.

Bereits zum vierten Mal treten WEC-Pilot Mick Schumacher und der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel als Team an. Die vergangenen drei Wettkämpfe waren aber nicht von Erfolg gekrönt, im vierten Anlauf im Accor Stadium in Sydney will das Duo nun im März den Sprung auf das Treppchen vollziehen.

Schumacher! „Werde ihm keinen Gefallen tun“

Vettel verriet in einer Mitteilung der Veranstalter volle Vorfreude auf das Wiedersehen: „Ich freue mich sehr, zum Race of Champions zurückzukehren und wieder mit Mick zusammenzuarbeiten.“ Auch der Standort, an dem der Wettkampf ausgetragen wird, reizt den 37-Jährigen: „Es wird aufregend sein, im ehemaligen Olympiastadion in Sydney zu starten, das ein großartiger Austragungsort für das Race of Champions zu sein scheint.“

Für den ehemaligen Formel-1-Piloten ist das Event aber mehr als ein schönes Wiedersehen, Vettel werde „alles tun“ um den Nationen Cup zu gewinnen. Bezogen auf den Folgetag, an dem der Einzelwettkampf stattfinden wird, zeigt sich Vettel weniger solidarisch gegenüber Schumacher: „Ich werde ihm keinen Gefallen tun, wenn wir am Samstagabend um den Gesamtsieg kämpfen.“

Sein Teamkollege zeigt sich ebenfalls ehrgeizig: „Nach dem zweiten Platz im Einzel-ROC in Schweden 2023 und dem zweiten Platz im ROC Nations Cup im ROC Mexico (2019, Anm. d. Red.) mit Seb, muss das Ziel dieses Mal der Gesamtsiegerpokal sein, sowohl im ROC Nations Cup am Freitagabend als auch im Einzel-Race Of Champions am Samstag.“

Tritt Mick in die Fußstapfen seines Vaters?

Nachdem das Event im laufenden Jahr, aufgrund von mangelhaften Streckenbedingungen, kurzfristig abgesagt wurde, findet das ROC 2025 wieder statt. Die einzige Änderung: Der Austragungsort, der in den vergangenen drei Jahren das schwedische Pitea war, wird nächstes Jahr Down Under sein. Am 7. und 8. März, eine Woche vor dem Formal-1-Start in Melbourne, treten die Rennfahrer in Sydney gegeneinander an.