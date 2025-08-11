Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
TRANSFERMARKT
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
HOCKEY-EM
FORMEL 1
HANDBALL
RADSPORT
TENNIS
MEHR
Mehr
Motorsport>

Böser Jubel-Absturz! Sieger bricht sich Schlüsselbein

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Jubel-Fall: Schlüsselbein gebrochen

In der NASCAR-Serie endet ein Siegerjubel mit einem schmerzhaften Absturz. Nach dem Unfall befürchten Fans und Teams eine noch schlimmere Verletzung.
Connor Zilisch hat sich bei diesem Sturz schwer verletzt
Connor Zilisch hat sich bei diesem Sturz schwer verletzt
© IMAGO/Icon Sportswire
Curdt Blumenthal
In der NASCAR-Serie endet ein Siegerjubel mit einem schmerzhaften Absturz. Nach dem Unfall befürchten Fans und Teams eine noch schlimmere Verletzung.

Connor Zilisch hat sich in der NASCAR Xfinity Series während seines Siegerjubels das Schlüsselbein gebrochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 19-Jährige war nach seinem Triumph in Watkins Glen bei seinem Jubel vom Dach seines Chevrolets gefallen.

Das Feiern auf dem Dach des Siegerfahrzeugs in der sogenannten „Victory Lane“ ist in der US-Rennserie ein übliches Ritual.

Zilisch wurde dabei allerdings zum Verhängnis, dass er im Fensternetz seines Rennwagens hängen blieb und sich nicht mehr abstützen konnte, als er ins Rutschen geriet. Dadurch knallte er mit der Schulter auf den Boden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zilisch bleibt regungslos liegen

Nach seinem Sturz blieb der Meisterschaftsführende der zweitschnellsten NASCAR-Rennserie regungslos auf dem Boden liegen.

Zilisch wurde im Anschluss in das Medical-Center der Rennstrecke gebracht, wo ein Bruch seines Schlüsselbeins festgestellt wurde.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Ärzte können Kopfverletzung ausschließen

Nach dem Ende der Untersuchungen meldete sich der unglückliche Sieger auf dem Kurznachrichtendienst X und schloss dabei eine Kopfverletzung aus.

„Zum Glück sind die CT-Scans für meinen Kopf eindeutig, ich habe nur ein gebrochenes Schlüsselbein. Dankbar für alle Ärzte, für die schnelle Hilfe und dass es nichts Schlimmeres war.“

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Zilisch führt die NASCAR Xfinity Series mit 823 Punkten an – ob er seine Meisterschaftsführung beim nächsten Rennen in Daytona verteidigen kann, bleibt fraglich.

Das Rennen auf dem US-Traditionsoval findet bereits am 23. August statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite