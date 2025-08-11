Böser Jubel-Absturz! Sieger bricht sich Schlüsselbein

Connor Zilisch hat sich in der NASCAR Xfinity Series während seines Siegerjubels das Schlüsselbein gebrochen.
Jubel-Fall: Schlüsselbein gebrochen
Der 19-Jährige war nach seinem Triumph in Watkins Glen bei seinem Jubel vom Dach seines Chevrolets gefallen.
Das Feiern auf dem Dach des Siegerfahrzeugs in der sogenannten „Victory Lane“ ist in der US-Rennserie ein übliches Ritual.
Zilisch wurde dabei allerdings zum Verhängnis, dass er im Fensternetz seines Rennwagens hängen blieb und sich nicht mehr abstützen konnte, als er ins Rutschen geriet. Dadurch knallte er mit der Schulter auf den Boden.
Zilisch bleibt regungslos liegen
Nach seinem Sturz blieb der Meisterschaftsführende der zweitschnellsten NASCAR-Rennserie regungslos auf dem Boden liegen.
Zilisch wurde im Anschluss in das Medical-Center der Rennstrecke gebracht, wo ein Bruch seines Schlüsselbeins festgestellt wurde.
Ärzte können Kopfverletzung ausschließen
Nach dem Ende der Untersuchungen meldete sich der unglückliche Sieger auf dem Kurznachrichtendienst X und schloss dabei eine Kopfverletzung aus.
„Zum Glück sind die CT-Scans für meinen Kopf eindeutig, ich habe nur ein gebrochenes Schlüsselbein. Dankbar für alle Ärzte, für die schnelle Hilfe und dass es nichts Schlimmeres war.“
Zilisch führt die NASCAR Xfinity Series mit 823 Punkten an – ob er seine Meisterschaftsführung beim nächsten Rennen in Daytona verteidigen kann, bleibt fraglich.
Das Rennen auf dem US-Traditionsoval findet bereits am 23. August statt.