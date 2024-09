ADAC GT4 Germany LIVE im TV und Stream: Rennen aus Spielberg

Am kommenden Wochenende steigen in Spielberg zwei Rennen der ADAC GT4 Germany - und SPORT1 ist LIVE dabei.

ADAC GT4 Germany: Erstmals Rennstall aus Italien dabei

Mit dem Deutschen Michael Schrey und dem Italiener Gabriele Piana liegen aktuell die Teamkollegen von Hofor Racing by Bonk Motorsport in der Gesamtwertung ganz vorne.

Beim Rennwochenende auf dem Red Bull Ring tritt erstmals überhaupt ein Rennstall aus Italien in der Sportwagen-Serie des ADAC an. Dabei handelt es sich um das Team Promodrive, das einen neuen BMW M4 GT4 an den Start bringen wird. Mit Benjamin Sylvestersson und Ugo Federico Bagnasco stehen beide Piloten bereits fest.