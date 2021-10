DTM: Maximilian Götz spricht über Titel, Zukunft und Stallorder-Zoff

Und weiter: „Ich bin von Rang acht losgefahren und habe mich dann in die Position gebracht, gewinnen zu können. Das war aus eigener Kraft. Dass ich am Ende Lucas (Auer, Anm. d. Red.) und Philip (Ellis, Anm. d. Red.) als Unterstützung hatte, das hätte jeder andere auch gemacht. Hätten wir es nicht gemacht, hätte wahrscheinlich jeder gefragt: Wie blöd sind die denn? Haben es in der Hand und schmeißen den Titel weg? Am Ende des Tages stehen wir in den Geschichtsbüchern.“